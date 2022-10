Landkreis Augsburg

Werden bald kaum noch Wohnungen im Kreis Augsburg gebaut?

Dutzende Wohnungen entstehen auf dem Schuster-Areal in Neusäß. Projekte in dieser Größenordnung könnten aber selten werden, meinen Experten. Obwohl im Landkreis Augsburg Wohnraum fehlt.

Plus Im Kreis Augsburg fehlen Wohnungen. Große Projekte werden gerade fertiggestellt. Doch was kommt dann? Private Häuslebauer halten sich bereits teilweise zurück.

In Neusäß entstehen sie noch in größerem Umfang auf dem Schuster-Areal, in Meitingen gegenüber von SGL Carbon und demnächst auch im Diedorfer Ortsteil Biburg: Dringend benötigte Wohnungen. Steigende Bevölkerungszahlen gerade im Landkreis Augsburg machen ein größeres Angebot nötig. Doch durch steigende Zinsen, Inflation von bis zu zehn Prozent, teilweise schlechter funktionierende Lieferketten und Fachkräftemangel könnte die Lage noch weiter verschärft werden. Dann nämlich, wenn in Zukunft weniger gebaut wird. Noch ist es aber nicht so weit - zumindest, was den Markt von Wohnungen und Häusern aus Bauträgerhand angeht.

