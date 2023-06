Landkreis Augsburg

09:50 Uhr

Wertstoffhöfe, Nahverkehr und Großbaustellen: Was der Kreistag jetzt anpacken will

Plus Halbzeit im Kreistag: Welche Projekte in den letzten drei Jahren vorangekommen sind und was der Kreistag mit Landrat Martin Sailer als Nächstes angehen will.

Von Katja Röderer

Halbzeit im Kreistag: Was haben die Vertreter des Landkreises bis jetzt erreicht und wo gibt es noch viel zu tun? Immerhin gilt es, in sechs Jahren eine lange Liste an Aufgaben abzuarbeiten. Das geschah dank der Pandemie bis jetzt hauptsächlich im Krisenmodus, wie Landrat Martin Sailer feststellt. "Wir haben unsere Themen trotz Corona umgesetzt und weiter vorangetrieben", sagt er rückblickend. Auch in der zweiten Halbzeit hat er aber noch viel vor.

Im Fokus stehen für ihn unter anderem das Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß, das derzeit saniert wird, das Thema Bahnausbau oder die Neustrukturierung der Wertstoffhöfe, die mit dem Startschuss für das Umweltkompetenzzentrum mit dem Wertstoffhof in Langerringen bereits ihren Anfang genommen hat. Auch die Flüchtlingssituation im Landkreis bleibt ein Thema. So sind laut Martin Sailer derzeit allein 2500 Ukrainer im Augsburger Land untergekommen, die beispielsweise Sprachkurse, Schulen oder Kitaplätze brauchen.

