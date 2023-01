Weshalb in den Gärten im Augsburger Land weniger Vögel unterwegs sind

Plus Vogelfreunde waren aufgerufen, die Tiere zu beobachten. Das Ergebnis: Im Landkreis sind weniger Vögel zu sehen als in den vergangenen Jahren. Warum das gut ist, erklärt ein Experte.

Er ist klein, braun und oft im eigenen Garten anzutreffen – der Haussperling. Den meisten besser bekannt unter dem Namen Spatz, macht er den ersten Platz bei der Stunde der Wintervögel. Insgesamt geht die Zahl der Vogelsichtungen zurück. Warum das gut ist, weiß Martin Trapp, Kreisvorsitzender des Augsburger Landesbundes für Vogelschutz.