Ostern ohne Ei: Mit diesen Rezepten gelingt ein veganes Ostermenü

Von Nicola Jäckel - vor 19 Min. Artikel anhören Shape

Ostern ohne Ei ist kaum denkbar. Dennoch verzichten immer mehr Menschen auf tierische Lebensmittel. Dass ein veganes Ostermenü möglich ist, zeigt Gerda Klügl.

Der Duft von frisch gebackenem Kuchen erfüllt den Raum, und das Wasser läuft einem im Mund zusammen, als Gerda Klügl das Osterlamm aus dem Ofen zieht. Noch mit Puderzucker bestreuen und eine rote Schleife um den Hals hängen – fertig ist das Osterlamm. Viele Familien nehmen es im Korb mit in die Messe, um es segnen zu lassen und beim anschließenden Osterfrühstück gemeinsam zu essen.

Gerda Klügls Osterlamm sieht nicht nur gut aus, sondern es ist auch vegan. Statt Butter, Eier und Milch kommen hier Alternativen wie Rapsöl, Mandelmus und Hafermilch in den Teig. Foto: Marcus Merk

Bei besagtem Frühstück wird kulinarisch oft so richtig geschlemmt. Schließlich markiert dieser Tag nicht nur das christliche Hochfest, sondern auch das Ende der Fastenzeit. Besonders Eier, oft gefärbt in den buntesten Farben, sind ein traditioneller Bestandteil des Frühstücks. In der Vergangenheit hatte das einen ganz einfachen Grund: Während der Fastenzeit verzichteten die Menschen auf tierische Produkte und damit auch auf Eier. Sie sammelten sich in der Fastenzeit an und wurden, um gekochte von ungekochten zu unterscheiden, häufig eingefärbt. Meistens in Rot, diese Farbe stand für das Blut Jesu und die Auferstehung. Aber auch andere Lebensmittel, wie Brot, Meerrettich oder der Osterschinken, werden traditionell zur Weihe mit in die Kirche gebracht.

