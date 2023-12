Westheimer präsentiert Weihnachtskrippen aus aller Welt

Plus Wie sieht eigentlich eine Krippe aus Polen, Peru oder Tschechien aus? Eine Ausstellung des Westheimers Andreas Seitz nimmt Gäste auf eine weihnachtliche Weltreise mit.

Für ein Highlight in der Weihnachtszeit sorgt aktuell eine ganz besondere Ausstellung beim Blumenladen Reuß in Neusäß-Westheim. Anlässlich des 135-jährigen Jubiläums des Betriebs sind dort Weihnachtskrippen aus aller Welt ausgestellt. Den Anstoß für diese Ausstellung gab der leidenschaftliche Krippenbauer Andreas Seitz.

Dass Geschäfte ihre Verkaufsfläche und die Schaufenster zur Weihnachtszeit festlich schmücken, ist nicht außergewöhnlich. Einen besonderen Weg wählte bei der Weihnachtsdekoration allerdings der Blumenladen Reuß in Westheim. Insgesamt 13 verschiedene Weihnachtskrippen sind dort ausgestellt, vier im Innenraum, neun im Schaufenster.