Der Landkreis Augsburg ruft von Dienstag, 1. April, bis Montag, 30. Juni, zum dritten Mal den Wettbewerb zur Förderung der Baukultur aus. Er richtet sich an Bauherren, Bauherrinnen und Architekten und Architektinnen, denen es gelungen ist, in baugestalterischer Hinsicht und unter Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit herausragende Gebäude im Landkreis Augsburg zu realisieren. Die Auszeichnung beispielgebender Gebäude hat das Ziel, dazu beizutragen, das Bewusstsein für eine zeitgemäße und innovative Gestaltungsqualität der baulichen Umwelt im Augsburger Land zu schärfen. Der Wettbewerb soll darlegen, wie Bauaufgaben im Landkreis Augsburg in gestalterischer, ökologischer und wirtschaftlicher Hinsicht in vorbildlicher Art und Weise umgesetzt werden können. Dies kann sowohl mit den Gestaltungsmitteln der zeitgenössischen Architektursprache als auch mit Stilmitteln des „Schwäbischen Baustils“ oder bei der Umnutzung oder Sanierung von Altbauten dargestellt werden.

Der Wettbewerb ist mit insgesamt 15.000 Euro dotiert. Auf Empfehlung einer Fachjury entscheidet der Ausschuss für Bildung, Schule und Kultur über die Preisvergabe. Ausgezeichnet werden können Bauwerke im Bereich Neu- und Altbau, Umbauten sowie Sanierungen. Teilnahmeberechtigt sind Gebäude, die im Landkreis Augsburg errichtet wurden. Das Gebäude muss zum Zeitpunkt der Bewerbung fertiggestellt sein. Neubauten dürfen nicht älter als sechs Jahre sein. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich die Architekten, Architektinnen und Bauherren und Bauherrinnen bzw. Eigentümer und Eigentümerinnen dieser Gebäude. Weitere Informationen sowie die Wettbewerbsunterlagen stehen auf der Homepage des Landkreises Augsburg unter www.landkreis-augsburg.de/baukultur zur Verfügung.

