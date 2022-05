Landkreis Augsburg

Wetterexperte Hager: Kommt jetzt der Sommer ins Augsburger Land?

Meteorologe Klaus Hager aus Neusäß hat das Wetter genau im Blick. Er geht von Temperaturen von bis zu 25 Grad in der kommenden Woche aus.

Von Philipp Kinne

Es ist noch nicht lange her, da lag im Augsburger Land Zentimeter hoch Schnee. Anfang April rieselten die Flocken vom Himmel. Damit sei es jetzt vorbei, prognostizieren Wetterexperten. Es sieht ganz danach aus, dass der Sommer in der kommenden Woche endlich wieder Einzug findet. Mit Temperaturen von bis zu 25 Grad ist zu rechnen. Auf welches Wetter wir uns in den kommenden Wochen einstellen dürfen, verrät Meteorologe Klaus Hager aus Neusäß.

