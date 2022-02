Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Wie bitte geht's zur E-Mobilität? Wie eine Familie zum Elektroauto kam

Plus Welches E-Auto ist für uns das beste? Soll ich kaufen oder leasen? Wie ist die Förderung? In einer mehrteiligen Serie begleiten wir Thomas Hirn aus Thierhaupten bei seiner Recherche.

Von Steffi Brand

Seit einigen Wochen hat Thomas Hirn, Familienvater aus Thierhaupten, die Wahl, mit welchem E-Auto er fahren möchte: mit einem Hyundai Kona oder einem Hyundai Ioniq 5. In der folgenden Mini-Serie verrät er aus Verbrauchersicht, was sich vom ersten Auto, das er seit Dezember 2020 fährt, zum zweiten Wagen verändert hat und worauf es bei der Wahl des Fahrzeugs ankommt. Auch praktische Tipps kann er geben. Zum einen aus Sicht eines Familienvaters mit reichlich Platzbedarf im Auto und andererseits aus Sicht eines Unternehmers, der weitere Strecken fährt. Denn Hirn ist gelernter Elektroanlagenelektroniker und Geschäftsführer der Firma Alkoto GmbH mit Sitz in Ellgau.

