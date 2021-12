Wie Corona im Kreis Augsburg für einen schlechten Aprilscherz sorgte

Plus Das Pandemie-Protokoll: 2021 bringt Verbote, Pannen und am Ende mehr Tote als je zuvor im Kreis Augsburg. Ein Rückblick auf das Corona-Jahr.

Am Gründonnerstag 2021 wird die Pandemie zu einem schlechten Aprilscherz. Ab dem 1. April gelten eine nächtliche Ausgangssperre, die Beschränkung der privaten Kontakte auf den eigenen Hausstand und eine weitere Person, Einschränkungen im Einzelhandel usw. Die Inzidenzen sind zu hoch – erneut kommt die Verbotskeule zum Einsatz. Diesmal ist es kein Irrtum so wie Anfang Januar.