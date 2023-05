Wie der Biber im Landkreis Augsburg an vielen Nerven nagt

Plus Der Biber sorgt in der Region zunehmend für Ärger. Landwirten und Waldbesitzern sind im Kampf gegen den Nager jedoch die Hände gebunden.

"Die Stimmung kippt langsam", sagt Manfred Ziegler und verbessert sich sofort selbst. "Nein, sie ist schon gekippt." Ziegler ist Inhaber eines Holzhandels in Gessertshausen. Der Grund für seine schlechte Stimmung: Biber. Die Schäden, die er durch die Nager in den vergangenen Jahren hinnehmen musste, schätzt Ziegler auf etwa 100.000 Euro.

Weil Biber seine Bäume annagen, seien die Pflanzen geschwächt und damit anfälliger für starken Wind oder Borkenkäfer. Wenn einzelne Bäume dadurch sterben würden, sei wiederum der komplette Wald anfälliger. Durch Biberdämme und aufgestaute Gewässer würden Flächen zudem komplett vernässen, sagt Ziegler. Und durch die unterirdischen Burgen der Nager würden immer wieder Wege wegbrechen, sodass er mit seinen Maschinen nicht mehr zu den Bäumen kommt. Das Problem mit dem Biber sei in den vergangenen Jahren explodiert, sagt Ziegler. "Mittlerweile hockt in jeder Pfütze einer."