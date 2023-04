Landkreis Augsburg

22.04.2023

Wie die Polizei Temposünder jagt – und wo blitzen nicht erlaubt ist

Plus Nicht allein am Tag des Blitzermarathons sollten sich Autofahrer an die Regeln halten. Doch auch für die Polizei gelten Richtlinien. Wo geblitzt werden darf.

Von Philipp Kinne

Autofahrerinnen und Autofahrer waren gewarnt. Seit Tagen war angekündigt, dass die Polizei am Freitag ganz genau hinsehe. Blitzermarathon nennen die Beamten diesen Tag, an dem 24 Stunden lang verstärkt kontrolliert wird. So ist es kein Wunder, dass der Verkehr am Freitag spürbar langsamer rollt, als üblich. Auch der Fahrer eines weißen Transporters, der am Vormittag auf einer Landstraße bei Thierhaupten mit nicht einmal 70 Kilometern pro Stunde unterwegs ist, weiß offenbar von der Aktion. Erlaubt sind an dieser Stelle 80. Trotzdem zieht Polizistin Manuela Kreitmayr den Mann aus dem Verkehr. Durch seine Radarpistole konnte ihr Kollege Sven Orend sehen, dass der Mann hinter dem Steuer des Transporters nicht angeschnallt war. Es sind Fälle wie dieser, die den Blitzermarathon aus Sicht der Polizei zum Erfolg machen. "Es soll keine Abzocke sein", sagt Kreitmayr.

Blitzermarathon soll "keine Abzocke" sein

Dennoch muss der Fahrer des Transporters 30 Euro Verwarngeld zahlen. "Ich spare mir die Moralpredigt", sagt Polizistin Kreitmayr bei der Kontrolle durchs heruntergelassene Autofenster. Der Fahrer zeigt Einsicht und darf weiter. Das ist auch für ihn besser so. Bei Vorsatz könnte die Strafe grundsätzlich verdoppelt werden, erklärt die Polizistin. Vorsätzliches Verhalten zu beweisen, sei in der Regel aber nur schwer möglich. An diesem Tag drücken die beiden Beamten der Gersthofer jedenfalls öfter mal ein Auge zu. Ob sofort abkassiert oder erst einmal verwarnt wird, liegt bei kleineren Verstößen im Ermessen der Beamten. "Wenn einer in einer 50er-Zone 100 fährt – so was kann man nicht aus Versehen machen", meint Polizist Orend. Da hört der Ermessensspielraum offenbar auf.

