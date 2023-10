Wie entwickeln sich die Preise für Brennholz in diesem Winter?

Plus Nach der Preisexplosion für Energie war Brennstoff im vergangenen Jahr schwer zu bekommen. Und jetzt? Das sagen Experten im Landkreis Augsburg.

Nach dem Temperaturabfall und erstem Nachtfrost drehen viele Menschen im Landkreis Augsburg die Heizung auf. Wer mit Holz heizt, muss sich wieder mit Brennmaterial eindecken. Oder sind die Lager sowieso noch gefüllt? Ein gesättigter Markt steht anderen Entwicklungen gegenüber, wissen Forstexperten. Das sorgt für eine unübersichtliche Lage. Das ist die Prognose einiger Experten aus dem Augsburger Land:

"Die Preise für Brennholz aus dem Freiwald sind seit einem halben Jahr stark rückläufig. Wir erreichen fast wieder ein Niveau wie von vor eineinhalb Jahren", sagt Hans-Jürgen Hofbaur, Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Augsburg Nord mit Sitz in Horgau. Wegen der stark gestiegenen Energiepreise seien im vergangenen Herbst viele Hausbesitzer auf Holzöfen umgestiegen. Aus Unsicherheit über die weitere Entwicklung, deckten sich viele dem Brennstoff weit über den eigenen Saisonbedarf ein, erklärt der Experte. Das habe zu immensen Preissteigerungen geführt. Brennstoffhändler waren zum Teil monatelang ausverkauft.