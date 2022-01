Landkreis Augsburg

Wie geht es voran für den Radverkehr im Landkreis Augsburg?

Plus Seit einem Jahr ist der Landkreis Augsburg wieder eine fahrradfreundliche Kommune. Doch wie kommen Radfahrer vom Landkreis in die Stadt Augsburg?

Von Jana Tallevi

Mehr Menschen aufs Fahrrad bringen - das ist eines der Ziele, das sich der Landkreis Augsburg als fahrradfreundliche Kommune in Bayern gesteckt hat. Die Auszeichnung, die inzwischen mehr als 93 Städte und Landkreise in Bayern tragen, hat sich der Landkreis mit seinem Konzept vor einer Kommission vor einem Jahr neu erworben. Bis 2027 müssen dann weitere Projekte umgesetzt werden, um dabeibleiben zu dürfen. Was ist in den vergangenen Monaten passiert?

