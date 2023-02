Landkreis Augsburg

vor 16 Min.

Wie sich zwei Menschen aus der Ukraine im Kreis Augsburg ihre Zukunft aufbauen

Irina Vovkotrub fühlt sich in Diedorf inzwischen wohl. In der Realschule in Königsbrunn hat Lehrer Oleksandr Petrenko seinen Arbeitsplatz.

Plus Oleksandr Petrenko und Irina Vovkotrub sind jetzt im Landkreis Augsburg zu Hause. Was sie eint: Die Sorge um Familie und Freunde, die im Kriegsgebiet leben.

Von Jana Tallevi

Oleksandr, oder Sascha, Petrenko ist erst 27 Jahre alt. Den Entschluss, in Deutschland leben zu wollen, hat er dennoch schon vor vier Jahren gefasst. Damals war er mit seinem Lehramtsstudium so gut wie fertig und stellte sich in Deutschland eine Karriere als Profisportler und Trainer vor. Freilich, so ein Lebensplan lässt sich kaum einmal ohne Umwege und scheinbare Sackgassen umsetzen. Doch es lief immer in die richtige Richtung. Und doch wurde vor einem Jahr auch für ihn vieles ganz anders, als der Krieg Russlands gegen die Ukraine begann. So wie für Irina Vovkotrub. Mit Anfang 40 hatte sie sich ihr Leben in Kiew längst eingerichtet mit Familie und Arbeit. An ein Leben in Deutschland hatte sie nicht gedacht. Und doch ist sie nun seit fast einem Jahr hier – und will nur zurückgehen, wenn in der Ukraine vieles wieder anders wird. Es geht ihr vor allem um die Zukunft ihrer Kinder.

