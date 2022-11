Landkreis Augsburg

vor 50 Min.

Wie sicher fühlen sich die Menschen im Augsburger Land?

Plus Die Teilnehmenden unseres Heimat-Checks haben ihren Wohnort auch in Sachen Sicherheit bewertet. Das Ergebnis macht deutlich: Das Gefühl hängt nicht von der Anzahl an Straftaten ab.

Von Philipp Kinne Artikel anhören Shape

In der 850-Einwohner Gemeinde Kühlenthal im nördlichen Landkreis geht es eigentlich eher beschaulich zu. Besonders viele Straftaten verzeichnet die Polizei dort jedenfalls nicht. Um genau zu sein, gab es laut Kriminalstatistik nur einen einzigen Fall einer Straftat im öffentlichen Raum. Ebenso wenig meldet die Polizei für die 1400-Einwohner-Gemeinde Mickhausen im südlichen Landkreis. Da überrascht es, dass die beiden Kommunen im großen Heimat-Check unserer Redaktion ausgerechnet in Sachen Sicherheit die beiden letzten Plätze im Vergleich mit den anderen Gemeinden im Augsburger Land belegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen