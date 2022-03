Wie sicher lebt es sich im Augsburger Land?

Plus Das Polizeipräsidium stellt den aktuellen Sicherheitsbericht für den Landkreis Augsburg vor. Unsere interaktiven Grafiken zeigen die Entwicklung in jeder einzelnen Gemeinde.

Gefühlt gibt es im Augsburger Land jeden Tag mindestens eine Straftat. Mal sind es handfeste Auseinandersetzungen, dann wieder handelt es sich um kleine Ladendiebstähle. Allerdings melden die vier Inspektionen aus Schwabmünchen, Bobingen, Gersthofen und Zusmarshausen auch immer wieder schwere Delikte - angefangen von Drogenhandel bis hin zu Mord und Totschlag. Doch wie sicher leben die Menschen im Augsburger Land wirklich? Einen genauen Überblick gibt jedes Jahr die Kriminalitätsstatistik des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord. Und hier sind die Zahlen zwar erfreulich, doch es gibt auch einen traurigen Ausreißer.