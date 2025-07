Worauf man beim Sport bei der Hitze achten muss

Am vergangenen Wochenende erlebten Sportler und Publikum beim TC Rot-Weiß Gersthofen etwas Historisches. Im ersten Regionalligaduell der Vereinsgeschichte gewann Gersthofen gegen den TC Amberg am Schanzl und feierte so auch gleich den ersten Sieg. Bei strahlendem Sonnenschein sorgte das für allerbeste Laune auf der Anlage. Trotz der großen Hitze, konnte das Spiel stattfinden, viel fehlte bei bestem Sommerwetter aber nicht. Denn bei 34 Grad hätte die Partie wohl abgesagt werden müssen. So sei zumindest die Regel in Bayern, sagt Günter Pfiffer, Präsident des TC Rot-Weiß Gersthofen. Sport bei der Hitze ist anstrengend, und in den kommenden Wochen soll es häufig über 30 Grad warm werden. Was bedeutet das für Sportarten, die im Juli im Freien stattfinden?

Tennisstunden in Gersthofen sind ausgefallen

Das Training beim TC Rot-Weiß musste am Mittwoch abgesagt werden. „Alle Tennisstunden von 12 bis 19 Uhr sind ausgefallen“, sagt Pfiffer. Ansonsten achte man natürlich darauf, dass die Sportlerinnen und Sportler, und vor allem Kinder, genug trinken. Bei Kindern gelten nämlich noch einmal andere Regeln: „Sie dürfen nur bis zu Temperaturen von bis zu 31 Grad Sport machen“, sagt Pfiffer, dessen Verein jetzt, an die Temperaturen angepasst, von Tag zu Tag schaut, ob trainiert werden kann, oder nicht.

Denn hohe Temperaturen, viel Sonne und eine hohe Luftfeuchtigkeit können zu Hitzestress führen, wie die Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention (DGSP) mitteilt. Auch schwitzen Kinder anders als Erwachsene, vor allem Jungen schwitzen laut DGSP weniger, als Erwachsene. Wenn möglich, sollten sie an sehr heißen Tagen nur zu kühleren Tageszeiten, also früh morgens oder abends, Sport treiben.

Hohe Temperaturen fordern auch das Publikum heraus

Dass sich die hohen Temperaturen auch auf das Publikum auswirken, hat Inka Kindler schon mehrmals erlebt. Sie organisiert das Reitturnier in Schwabmünchen, an dem über 350 Reiterinnen und Reiter teilnehmen. Am Wochenende findet es wieder statt. Kindler sagt, im Optimalfall kämen bis zu 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Ganz so optimistisch ist nicht: „Wenn es richtig heiß ist, gucken weniger Menschen zu, die gehen alle lieber baden.“ Das habe sie vor zwei Jahren schon einmal so erlebt. Den Dressurplatz und den Springplatz, sagt sie, könne sie nicht überdachen, aber es gebe natürlich kühle Getränke und reichlich Eis.

Auch für die Reiterinnen und Reiter, sowie für die Pferde, ist das Wetter herausfordernd. „Vielleicht überlegen sich welche, nicht zu starten“, sagt Kindler, die überall auf der Anlage Wasserbehältnisse und andere Trinkmöglichkeiten für Sportler und Pferde bereitstellen wird. Für die Reiterinnen und Reiter gibt es wegen des Wetters möglicherweise eine geänderte Kleiderordnung.:„Die Reiterkluft besteht normalerweise aus einer weißen Hose, einem weißen Hemd und einem Jacket. Bei der Hitze gibt es normalerweise eine Marscherleichterung, das heißt, die Reiter müssen kein Jacket tragen.“