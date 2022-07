Landkreis Augsburg

11:30 Uhr

Wie viele Schulen braucht der Landkreis Augsburg noch?

Plus Vor dem Hintergrund neuer Prognosen soll die Kreispolitik noch einmal nachrechnen lassen. Das fordert die SPD-Fraktion und rechnet sich gute Chancen aus.

Von Christoph Frey

Noch vor wenigen Wochen sagte Landrat Martin Sailer glasklar Nein zu einem sechsten Gymnasium im Landkreis Augsburg. Jetzt soll zumindest einmal neu gerechnet werden, was denn in den kommenden Jahren an Herausforderungen im Schulbereich auf die Region zukommt.

