Wieder mehr Geburten im Augsburger Land

Die Staisktik zeigt: Im Kreis Augsburg kommen mehr Babys zur Welt. Meist sind deren Mütter zwischen 30 und 35 Jahre alt.

Wann ist der beste Zeitpunkt fürs Kind? Im Landkreis Augsburg hatten die meisten Neugeborenen - wie auch in ganz Deutschland - eine 30- bis 35-jährige Mutter. Insgesamt war das 2021 1.104-mal der Fall (41,91 Prozent). Mit Blick auf die jüngeren Jahrgänge waren 661 Mütter zwischen 25 bis 30 Jahre alt (25,09 Prozent). Und 215 Mütter waren bei der Geburt ihres Kindes unter 25 Jahre alt (8,05 Prozent), darunter 21 jünger als 20 Jahre. Diese Daten spuckt die Regionaldatenbank "Genesis" über das Geburtsgeschehen im Augsburger Land aus.

Mehr Babys im Landkreis Augsburg

Insgesamt wurden 2021 im Kreis Augsburg 2.634 Babys gemeldet. Das sind 137 mehr als im Vorjahr - auch dieser Zuwachs liegt im Bundestrend. Was das Alter der Mütter angeht, ist eine Besonderheit in der Langzeit-Betrachtung die Zahl und der Anteil der über-40-jährigen Frauen, die sich noch den ersten oder einen weiteren Kinderwunsch erfüllten: 1995 lag diese Zahl im Kreis Augsburg bei 22 (2,01 Prozent). Die jüngsten Werte liegen bei 122 (4,63 Prozent), sprich dem 2,3-fachen des 90er-Jahre Wertes.

In der Gruppe der "Spätgebärenden" im Kreis Augsburg weist die amtliche Statistik bis zum 31.12.2021 insgesamt 654 Neugeborene mit einer mehr als 35 Jahre alten Mutter aus. Das ist ein Anteil von 24,83 Prozent an allen 2.634 Geborenen dieses Jahrgangs. Im Vorjahr waren es 25,95 Prozent.

Die meisten "Spätgebärenden" gibt es im Kreis Starnberg

Nehmen wir die Ü40-Mütter als Basis eines bundesweiten Vergleiches, kommt der Kreis Augsburg mit seiner Quote von 4,63 Prozent auf Platz 149 unter aktuell unter 394 ausgewerteten Städten und Kreisen, zu denen die Statistischen Ämter Daten geliefert haben. Den höchsten Anteil mit 9,14 Prozent hat der bayerische Kreis Starnberg, den niedrigsten Anteil weist der ebenfalls in Bayern liegende Kreis Neustadt an der Waldnaab (Oberpfalz) mit 2,38 Prozent auf.

Woran dieser Unterschied liegen könnte? Eine Rolle beim Zeitpunkt der Entscheidung fürs Kind spielt nach Expertenansicht, dass immer mehr Frauen studieren und nicht mit Anfang 30 an Heim, Herd und in der Teilzeitfalle enden wollen. Dass das Bildungsniveau eine Rolle spielt, zeigt die Feststellung, dass ein hoher Akademikerinnenanteil unter den Erwerbstätigen mit einem höheren Anteil älterer Mütter einhergeht. Und das Familieneinkommen spielt auch eine Rolle: Wer vom Häusle träumt, gelangt als Doppelverdiener eher ans Ziel. (zds)

Lesen Sie dazu auch