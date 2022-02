Wieder über 900 gemeldete Neuinfektionen im Landkreis Augsburg

Nach dem gestrigen Tief heute wieder gewohnte Zahlen bei Neuansteckungen und Inzidenz im Kreis Augsburg. Besonders in einem Nachbarlandkreis steigen die Zahlen enorm.

Die Zahlen sind wieder auf mittlerweile gewohntem Niveau. Im Landkreis Augsburg kam es innerhalb eines Tages zu 908 Neuinfektionen mit Covid-19. Die sieben-Tage-Inzidenz steigt damit wieder auf 1964 an. Für den Sonntag werden vom Landratsamt Augsburg keine Zahlen zu Neuinfektionen mehr veröffentlicht. Daher ist die aktuelle Inzidenz entsprechend deutlich höher als die vom Robert-Koch-Institut (RKI) gestern vermeldete (1787). Es kam im Landkreis Augsburg innerhalb von 24 Stunden zu keinem neuen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Inzidenz im Donau-Ries schnellt in die Höhe

In den benachbarten Landkreisen lassen sich unterschiedliche Entwicklungen beobachten. Sinkende Inzidenzen meldet das RKI für die Landkreise Augsburg Stadt (1740), für Landsberg (1974), Günzburg (1842), das Unterallgäu (2068) und Aichach-Friedberg (2081). Die beiden Nachbarlandkreise mit den derzeit höchsten Inzidenzen müssen auch weiterhin steigende Werte verzeichnen. So beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz in Dillingen 2406 - der bundesweit zehnthöchste Wert. Einen noch höheren Anstieg der Inzidenz von über 400 innerhalb eines Tages auf nunmehr 2840 sind für das Donau-Ries gemeldet. Damit ist die Inzidenz im Landkreis bundesweit die dritthöchste. (mom)