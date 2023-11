Landkreis Augsburg

Winterdienste im Landkreis sind für den ersten Schnee gerüstet

Plus Am Wochenende kündigt sich der erste Schnee an. Warum auf der Autobahn bereits die Streufahrzeuge unterwegs sind.

Von Angela David

Minusgrade und der erste Schneefall im Augsburger Land sind für Samstag angekündigt. Wer noch keine Winterreifen drauf hat, muss sich nun beeilen, denn auf den Straßen kann es dann wieder glatt werden. Wie das Landratsamt Augsburg auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, sind alle Salzlager des Landkreises sind gefüllt, sodass ca. 4.200 Tonnen zur Verfügung stehen. Im Winterdienst des Landkreises Augsburg sind im Schichtdienst insgesamt 33 Personen (für Einsatzleitung, Wettermeldung und Winterdienst) eingeteilt. In den Kreisbauhöfen sei laut Pressestelle des Landratsamts ebenfalls ausreichend Personal im Einsatz. Die priorisierten Streckenbereiche, die zuerst geräumt werden, sind die Hauptrouten zu Bahnhöfen, Schulen, Industriegebieten, Einkaufszentren und alle besonders verkehrs- und sicherheitsrelevanten Strecken.

Am Wochenende Zwei- oder Drei-Schicht-Betrieb

"Der Winter kann kommen" heißt es auch von Robert Schmid, Chef der Autobahnbetreibergesellschaft Pansuevia. "Wir sind bereits seit Donnerstagnacht mit unserem Winterdienst auf der Autobahn unterwegs, da Temperaturen bis minus vier Grad angesagt waren." Präventiv wurde auf den 60 Kilometern im Zuständigkeitsbereich der Pansuevia mit Sole gestreut, so Schmid. 3.300 Tonnen seien im Salzlager vorrätig und personell sei die Mannschaft "voll besetzt". "Je nachdem, wie sich das Wetter am Wochenende entwickelt, werden wir im Zwei- oder Drei-Schicht-Betrieb unterwegs sein", so Robert Schmid.

