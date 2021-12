Winterfahrplan: Ab Sonntag gelten neue Abfahrtszeiten für Busse und Bahnen

Der Fahrplanewechsel bringt Veränderungen im ÖPNV. So müssen München-Pendler aus dem nördlichen Landkreis Augsburg jetzt umsteigen.

Wie jedes Jahr findet im Dezember der europäische Fahrplanwechsel statt, der auch im Gebiet des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbundes (AVV) Änderungen mit sich bringt. Nachfolgend die wichtigsten Neuerungen für den nördlichen und westlichen Landkreis Augsburg im Überblick.

Nahverkehr: Das ändert sich im nördlichen Landkreis Augsburg

Regionalbahn Augsburg – Gersthofen – Gablingen – Langweid – Meitingen – Nordendorf – Mertingen – Donauwörth – Otting-Weilheim ( Nürnberg ) Wegen teilweise geändertem Einsatz von Fahrzeugtypen auf einzelnen Fahrten, können die Zugteile des RE 8 und des R 7 künftig nicht mehr mit den Ulmer Zugteilen gekoppelt werden. Daher beginnen und enden diese Fahrten künftig in Augsburg . Es muss von und nach München umgestiegen werden.

Regionalbuslinie 404 Nordendorf – Buttenwiesen – Thürheim – Wertingen Die wichtigsten Änderungen sind eine zusätzliche Fahrt in der Früh an Schultagen um 7.23 Uhr ab Pfaffenhofen . Auch mittags wird zur Entlastung eine zusätzliche Fahrt ab 12.59 Uhr von der Haltestelle „ Wertingen , Pestalozzistraße ( Schulzentrum )“ über Unterthürheim bis Wortelstetten eingeführt. Die Fahrt um 12.14 Uhr ab „ Wertingen , Pestalozzistraße ( Schulzentrum )“ wird bis Ellgau verlängert.

Die Fahrt um 12.15 Uhr ab „ , ( )“, die bisher als AVV-Regionalbuslinie 400 verkehrt, fährt nun auf Wunsch der Fahrgäste als AVV-Regionalbuslinie 406 und fährt somit und Kühlenthal an. Regionalbuslinie 410 Augsburg – Meitingen – Thierhaupten – Baar – Reicherstein Die Fahrten in der Früh aus Richtung Thierhaupten zur Realschule Meitingen werden um wenige Minuten früher gelegt. Mittags werden in Richtung Thierhaupten künftig Fahrtzeugtypen entsprechend der tatsächlichen Nachfrage eingesetzt. Zudem fahren ab „ Meitingen , Realschule“ künftig drei Fahrten: um 13.12 Uhr und zwei Fahrten um 13.14 Uhr. In Richtung Langweid starten nach der 6. Stunden alle drei Fahrten bereits am Bahnhof Meitingen : 13.11 Uhr und zwei Fahrten 13.14 Uhr. Die Fahrt um 13.32 Uhr ab „ Thierhaupten , Markplatz“ in Richtung Thierhaupten , Königsbrunn fährt zwei Minuten später um 13.34 Uhr ab. Die Frühverbindung von Oberbaar nach Pöttmes startet drei Minuten früher mit Abfahrt um 6.32 Uhr an der Haltestelle „ Oberbaar , Sägewerk“. Die Fahrten über die Haltestelle „ Gersthofen , Mozartschule“ fahren zusätzlich die Haltstelle „ Gersthofen , Berliner Platz“ an.

Die Abfahrt der AVV-Regionalbuslinie 411 mit bisher Abfahrt um 7.03 Uhr ab „ , “ wird um drei Minuten vorverlegt. Regionalbuslinie 412 Nordendorf – Blankenburg – Ehingen – Allmannshofen Die Anschlussfahrt der AVV-Regionalbuslinie 404 mit Abfahrt um 13.45 Uhr an Schultagen ab „ Ehingen “ wird bis „ Nordendorf , Bahnhof “ verlängert.

Winterfahrplan: Das ändert sich im Stadtverkehr Gersthofen

Künftig bietet die GVG zusätzliche Fahrten in das Gersthofer Industriegebiet West mit Abfahrt um 5.50 Uhr und 6.50 Uhr ab „ Oberhausen Nord, P+R“ an, ebenso wie nachmittags zurück um 15.43 Uhr ab „Gersthofen, Bahnhof“ und um 17.37 Uhr ab „Thyssenstraße West“. Für die Rückfahrt aus dem Güterverkehrszentrum (GVZ) wird das Angebot zudem um eine Fahrt um 16.04 Uhr ab „GVZ, Frankfurter Straße Süd“ erweitert. Somit gibt es künftig in kurzer Folge drei Fahrtmöglichkeiten, nämlich um 16.04, 16.14 und 16.34 Uhr.

Auf der GVG-Linie 55 entfallen dagegen einzelne Fahrten mangels Nachfrage: 6.48 Uhr ab „Gersthofen, Stifter-Siedlung“, 15.52 Uhr ab „Gersthofen Bahnhof“ und 17.26 Uhr ab „Gersthofen, Stifter-Siedlung“.

Auch in Gersthofen gelten bald neue Fahrpläne im Nahverkehr. Foto: Hermann Schmid (Symbolbild)

Auf der GVG-Linie 52 um 6.57 Uhr besteht ab „Ballonstartplatz/Berliner Platz“ eine direkte Verbindung mit Anschluss zur AVV-Regionalbuslinie 512 an der Haltestelle „Gersthofen, Strasser“ mit direktem Umstieg ohne Straßenüberquerung. Mittags fährt die AVV-Regionalbuslinie 512 vom Bahnhof kommend neu über Händelstraße und Brucknerstraße: Umsteiger in Richtung „Gersthofen, Berliner Platz/Ballonstartplatz“ können bereits ab „Gersthofen, Bahnhof“ um 13.32 Uhr mit der GVG-Linie 55 direkt zum Rathaus weiterfahren. Die Linie wartet den Anschluss ab und fährt dann unverzüglich weiter. Auch hier ist der Umstieg an der Haltestelle „Gersthofen, Strasser“ ohne Straßenüberquerung möglich.

Buslinien: Das ändert sich im westlichen Landkreis Augsburg

Regionalbuslinie 501 Augsburg – Neusäß – Adelsried – Bonstetten – Welden – Reutern – Emersacker /Hegnenbach Abfahrt um 14.21 Uhr ab „ Augsburg , Hbf“ nach „ Emersacker , Ortsmitte“: An Sonn- und Feiertagen verringert sich die Fahrzeit zwischen den Haltestellen „ Adelsried , Dillinger Straße “ und „Kruichen“ um vier Minuten.

Abfahrt um 14.21 Uhr ab „ , Hbf“ nach „ , Ortsmitte“: An Sonn- und Feiertagen verringert sich die Fahrzeit zwischen den „ , “ und „Kruichen“ um vier Minuten. AVV-Regionalbuslinie 502 Augsburg – Batzenhofen – Heretsried – Emersacker – Wertingen Die Fahrt um 13.05 Uhr, Montag bis Freitag an Schultagen , ab „ Wertingen , Pestalozzistraße “ nach „ Heretsried , Staatsstraße “ fährt zwei Minuten früher um 13.03 Uhr ab. Die Fahrt um 13.07 Uhr, Montag bis Freitag an Schultagen , ab „ Wertingen , Pestalozzistraße “ nach „ Augsburg , Staatstheater“ fährt künftig um zwei Minuten früher um 13.05 Uhr ab.

Regionalbuslinie 507 Augsburg – Biburg – Rommelsried – Häder – Au – Dinkelscherben Die Fahrt um 18.57 Uhr, Montag bis Freitag, ab „ Biburg , Post“ nach „ Dinkelscherben , Bahnhof “ fährt künftig 23 Minuten später um 19.20 Uhr ab. Die Fahrt um 20.57 Uhr, Montag bis Freitag, ab „ Biburg , Post“ nach „ Dinkelscherben , Bahnhof “ fährt künftig 15 Minuten früher um 20.42 Uhr ab.

Die Fahrt um 12.25 Uhr ab „ , “ nach „ , Post“ fährt künftig drei Minuten früher um 12.22 Uhr ab. Regionalbuslinie 520 Wertingen – Altenmünster – Baiershofen – Zusmarshausen Die Fahrt um 15.21 Uhr, Montag bis Donnerstag an Schultagen , von „ Wertingen , Marktplatz “ nach „ Gabelbach , Kirche“ fährt zwei Minuten früher um 15.19 Uhr ab. Die Fahrt um 16.19 Uhr fährt zwei Minuten später um 16.21 Uhr ab. Die Fahrt um 17.03 Uhr fährt 16 Minuten später um 17.19 Uhr ab. Die Fahrt um 5.57 Uhr, Montag bis Freitag, von „ Altenmünster , Mitte“ nach „ Wertingen , Marktplatz “ fährt fünf Minuten früher um 5.52 Uhr ab. Die Fahrt um 6.55 Uhr, Montag bis Freitag an Schultagen , von „ Gabelbach , Kirche“ nach „ Wertingen , Pestalozzistraße “ hält an den Haltestellen Süd und Mitte in Altenmünster zum Einstieg. Die Fahrt um 13.51 Uhr, Montag bis Freitag an Schultagen , von „ Gabelbach , Kirche“ nach „ Altenmünster , Mitte“ fährt zwei Minuten später um 13.53 Uhr ab. Die Fahrt um 19.23 Uhr, Montag bis Freitag, von „ Zusmarshausen , Schulzentrum “ nach „ Wertingen , Marktplatz “ fährt 16 Minuten früher um 19.07 Uhr ab.

ÖPNV: Das ändert sich im Nahverkehr in den Stauden und Stadtbergen

Regionalbuslinie 600 Augsburg – Diedorf – Gessertshausen – Ustersbach – Breitenbronn – ( Thannhausen – Krumbach ) Die Fahrt um 4.59 Uhr, Montag bis Freitag, von „ Thannhausen , Kirche“ nach „ Augsburg , Hbf“ fährt vier Minuten früher um 4.55 Uhr ab.

Die Fahrt um 4.59 Uhr, Montag bis Freitag, von „ , Kirche“ nach „ , Hbf“ fährt vier Minuten früher um 4.55 Uhr ab. Regionalbus 604 Gessertshausen – Margertshausen – Fischach – Langenneufnach – Walkertshofen – Mittelneufnach – Markt Wald Die Fahrt um 18.27 Uhr, Montag bis Freitag, von „ Markt Wald , Gasthaus Adler“ nach „ Gessertshausen , Bahnhof “ fährt 23 Minuten später um 18.50 Uhr ab. Die Fahrt um 17.56 Uhr, Montag bis Freitag, von „ Gessertshausen , Bahnhof “ nach „ Fischach , Marktplatz “ fährt zwei Minuten früher um 17.54 Uhr ab.

Anrufsammeltaxi-Linie 620 (AST) Augsburg West P+R – Steppach – Lettenbach – Diedorf Die AST-Linie kann ab 1. Januar 2022 künftig auf Grundlage des bestehenden Fahrplanes auch für Verbindungen zwischen den Orten genutzt werden. Selbiges gilt auch für die AST-Verbindungen 628 Pfersee – Leitershofen, 641 Augsburg West P+R – Deuringen – Stadtbergen – Leitershofen sowie 642 Deuringen – Stadtbergen .

Bei AVV-Regionalbuslinien, die nicht genannt werden, gibt es zum Fahrplanwechsel keine oder nur geringfügige Fahrplanänderungen im Minutenbereich.

Aktuelle Fahrplanauskünfte finden die Fahrgäste im Internet unter www.avv-augsburg.de, persönliche Auskunft gibt das AVV-Kundencenter am Augsburger Hauptbahnhof (Bohus Center) auch telefonisch unter 0821/157000. Mobile Fahrplanauskunft mit dem Handy unter http://mobil.avv-augsburg.de oder mit der App AVV.mobil.