Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

"Wir benötigen mehr Gefühl fürs Gemeinwohl – auch beim Wohnen"

Plus Victoria von Gaudecker lehrt Gebäudelehre und Entwerfen an der Hochschule. Sie sagt, wir sollten Herausforderungen beim Wohnen von anderen Seiten betrachten.

Von Jana Tallevi

Frau von Gaudecker, "Wohnen für alle" scheint in den kommenden Jahren ein immer größeres Problem zu werden. Vonseiten der Bundesregierung heißt es schließlich, wir hätten einen Bedarf an jährlich 400.000 neuen Wohneinheiten.



Victoria von Gaudecker: Es ist die Frage, ob dies tatsächlich in diesem Maß erforderlich ist.

Aber was ist mit dem Mangel an Wohnraum?



von Gaudecker: Wir haben, statistisch gesehen, pro Wohnung in der Bundesrepublik 1,9 Bewohnerinnen oder Bewohner. Im Durchschnitt lebt jeder Mensch in Deutschland auf 47,7 Quadratmetern. 1965 waren das noch weniger als die Hälfte. Jetzt geht es nicht nur darum, möglichst viele neue Wohngebäude zu errichten, sondern es kommt auch auf neue und innovative Konzepte an, wie wir sparsamer mit dem Wohnraum umgehen können.

