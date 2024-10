„Wir brauchen Menschen wie Sie“

An zwei festlichen Abenden haben Landrat Martin Sailer und seine Stellvertreterin Sabine Grünwald 70 Feuerwehrleute aus den Inspektionsbereichen Mitte und Nord für ihren langjährigen aktiven Dienst geehrt und ausgezeichnet. Insgesamt überreichten sie 42 Ehrenkreuze in Silber für 25-jährige Dienstzeit, 24 Ehrenkreuze in Gold für 40 Jahre im aktiven Dienst sowie vier Große Ehrenzeichen für 50 Jahre. „Sich ehrenamtlich zum Wohle der Allgemeinheit einzusetzen, zu jeder Tages- und Nachtzeit und das über Jahre, sogar Jahrzehnte hinweg, ist wahrlich keine Selbstverständlichkeit“, bedankte sich Sailer bei den Geehrten, die gemeinsam mit ihren Kommandanten und den jeweiligen Bürgermeistern ins Landratsamt gekommen waren. „Sie, liebe Feuerwehrleute, haben in all diesen Jahren nicht nur Brände gelöscht oder technische Hilfe geleistet. Sie haben mit Ihrem Einsatz Menschenleben gerettet, Sachwerte geschützt und den Menschen in unserer Region Hoffnung und Sicherheit gegeben“, betonten Sailer und Grünwald in ihren Ansprachen. „Der Landkreis Augsburg und unsere gesamte Gesellschaft brauchen Menschen wie Sie – Menschen, die bereit sind, ihre Freizeit und ihre Kraft in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen.“

Vier Große Ehrenzeichen und 24-mal Gold

Für 50 Jahre aktiven Dienst im Bereich 4 wurde Robert Förg (Streitheim) ausgezeichnet sowie im Bereich 5 Ehrenkreisbrandinspektor Günter Litzel (Königsbrunn), Josef Kastner (Westendorf) und Eduard Schuster (Welden). Ehrungen für 40 Jahre aktiven Dienst im Bereich 3 erhielten: Joachim Aumann (Dinkelscherben), Ludwig Birle (Ried), Wolfgang Deller (Kutzenhausen), Josef Eppler (Fleinhausen), Rudolf Hartmuth (Ried), Walter Knöpfle (Ried), Elmar Merk (Fleinhausen), Kommandant Josef Wenisch (Dinkelscherben). Ebenfalls für 40 Jahre aktiven Dienst im Bereich 4 wurden geehrt: Hans Lehner (Steinekirch), Helmut Leitenmaier (Steinekirch), Andreas Metz (Leitershofen), Gerhard Peter (Steinekirch), Hanns-Peter Raffelt (Aystetten), KBI Thomas Reichel (Stadtbergen), Reinhard Scherer (Wörleschwang), Stefan Vogg (Streitheim). Für 40 Jahre aktiven Dienst im Bereich 5 wurden ausgezeichnet: Franz Biber (Ustersbach), Petra Eckert (Altenmünster), Nikolaus Eser (Ellgau), Helmut Foag (Biberbach), Franz Miller (Biberbach), Wolfgang Siersch (Neumünster), Roland Storr (Biberbach), Hubert Utz (Westendorf).

42 sind seit 25 Jahren im Einsatz

25 Jahre im aktiven Dienst im Bereich 3 sind und wurden geehrt: Georg Albrecht (Dinkelscherben), Kommandant Bernhard Förg (Fleinhausen), stv. Kommandant Sebastian Frey (Ried), Kommandant Johann Gumpinger (Ried), stv. Kommandant und KBM Andreas Hafner (Dinkelscherben), Josef Hechtl (Ried), Reinhard Kugelmann (Fleinhausen), Johannes Lachenmayr (Ried), Martin Merk (Fleinhausen), Florian Saule (Welden), Markus Stuhler (Fleinhausen). Für 25 Jahre im Bereich 4 erhielten Ehrungen: Matthias Fuchs (Westheim), Sascha Holland (Zusmarshausen), Martin Hoyer ( Zusmarshausen), Dominik Lange (Leitershofen), Michael Neuber (Stadtbergen), SR Erwin Weber (Leitershofen), Roland Woppmann (Aystetten). Für 25 Jahre aktiven Dienst im Bereich 5 wurden ausgezeichnet: Katrin Bayer (Biberbach), Jürgen Blank (Eppishofen), Christopher Buhlig (Welden), Michael Egger (Neumünster), Carmen Eisele (Neumünster), Hartmut Eiselt (Westendorf), Tanja Häusler (Eisenbrechtshofen), Markus Helmschrott (Biberbach), Markus Kapfer (Welden). Andreas Kempter (Welden), Martin Kranzfelder (Eisenbrechtshofen), Marion Langkait (Biberbach), Daniel Miller (Neumünster), Bernhard Rieger (Eppishofen), Simone Rogg (Eisenbrechtshofen), Johannes Rochna (Westendorf), Günter Schawohl (Thierhaupten), Christian Scheer (Eisenbrechtshofen), Christian Schuster (Eisenbrechtshofen), Robert Slacik (Altenmünster), Christoph Thiergärtner (Eppishofen), Roland Wittmann (Thierhaupten), Susanne Wittmann (Thierhaupten), Christian Zärle (Biberbach). (AZ)