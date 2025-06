Hitze im Landkreis Augsburg: „Rasensprengen sollte nicht mehr stattfinden“

Auch in den nächsten Tagen soll es im Landkreis Augsburg wieder über 30 Grad heiß werden. Die hohen Temperaturen werden sich in den kommenden Wochen aller Voraussicht nach nicht ändern. Die Hitze führt auch dazu, dass Wasserstände in Seen und Flüssen niedrig sind und dazu, dass der Grundwasserspiegel sinkt. Wie ist es in einem Sommer, der heiß werden soll, um die Wasserversorgung im Landkreis Augsburg bestellt?

Piet Bosse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hitze Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis