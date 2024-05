Wirtschaft im Landkreis Augsburg wächst nicht mehr

Nur wenige Unternehmen investieren in neue Produkte. Was auch für den Landkreis Augsburg bei der Europawahl im Juni auf dem Spiel steht.

Es sind keine Daten, die wirklich glücklich machen. Dreimal im Jahr fragt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben bei ihren Mitgliedsunternehmen die wichtigsten Geschäftsdaten ab. Der Konjunkturindex, das ist der Wert aus der aktuellen Geschäftslage verbunden mit den Geschäftserwartungen der einzelnen Unternehmen, steht gerade noch auf Erhalt des aktuellen Zustands. Sorgenkind bleibt weiterhin das Baugewerbe. Ein anderer Bereich blickt jedoch weit positiver auf die nächsten Monate.

Paul Kienberger, der stellvertretende IHK-Regionalvorsitzende für den Landkreis Augsburg, drückt es so aus: „Unsere Wirtschaft ist im Stand-by-Modus. Dabei wäre ein Aufschwung möglich, wären die Rahmenbedingungen besser.“ Die überbordende Bürokratie sei inzwischen jener Faktor, der von den meisten Unternehmen als eine echte Bremse für ihr Geschäft empfunden würde. Kienberger, Geschäftsführer des Omnibus- und Reiseunternehmens Egenberger aus Thierhaupten, gibt ein Beispiel: Mit seiner firmeneigenen Fahrschule habe er sich um eine spezielle Zertifizierung als Fortbildungsbetrieb beworben. Das hat aber nicht geklappt, denn er konnte keinen Mietvertrag für den Schulungsraum nachweisen. Kein Wunder: Der Raum gehört ihm selbst.

Hohe Energiekosten und fehlende Arbeitskräfte sind weitere bremsende Faktoren

Ähnliche Erfahrungen hat Philipp Flamm, Direktor des Tagungszentrums und Hotels Kloster Holzen und ebenfalls im Vorstand der IHK-Regionalversammlung Augsburg-Land, gemacht. Für die Waren, die in seiner Küche lagern, gelten unterschiedliche Mehrwertsteuersätze. Das macht die Berechnung auf der Speisekarte, aber auch Abrechnungen schwer und aufwendig. „Mir wären auch 19 Prozent recht, wenn es nur einheitlich wäre“, beschreibt er.

Doch die heimische Wirtschaft wird von weiteren Faktoren gebremst. Die Unternehmen im Landkreis Augsburg nennen in der Umfrage hohe Energie- und Rohstoffpreise, eine mangelnde Nachfrage im Inland, hohe Arbeitskosten, den weiter anhaltenden Arbeits- und Fachkräftemangel sowie vor allem eine schwer einschätzbare und wenig verlässliche Wirtschaftspolitik. Für seine Branche nennt Paul Kienberger dazu den plötzlichen Wegfall der staatlichen Förderung beim Kauf von E-Fahrzeugen. Geplant werden könnten Investitionen auf diese Weise kaum.

Reise- und Gastgewerbe freut sich auf den Sommer

Dabei gibt es Branchen, die positiver als noch vor einigen Monaten in die Zukunft blicken. Das Reise- und Gastgewerbe gehört dazu, sagt Philipp Flamm mit Blick auf die kommenden Sommermonate. Doch auch da sei man von der allgemeinen Konjunktur abhängig. In Kloster Holzen treffen sich regelmäßig große bayerische Unternehmen für Tagungen und Fortbildungen. „Aber die kommen nur, wenn auch bei ihnen die Zahlen stimmen.“ Bedenklich stimmt die Zurückhaltung bei Investitionen. So wollen zwei Drittel der befragten IHK-Mitgliedsunternehmen allein in Ersatzbeschaffungen investieren, lediglich ein Drittel setzt auf Produktinnovationen. Ändert sich das nicht, könnte die heimische Wirtschaft abgehängt werden, befürchtet Paul Kienberger.

Lesen Sie dazu auch

Das große Sorgenkind bleibt im Landkreis Augsburg das Baugewerbe. Und von einer schnellen Trendwende könne keine Rede sein, viel mehr werde bundesweit für 2024 mit einem weiteren Rückgang der Bautätigkeit gerechnet. Dabei würden Wohnungen überall fehlen, nicht zuletzt für Mitarbeitende in den Unternehmen, die Personal aufstocken wollen, so Philipp Flamm.

Die EU ist der wichtigste Wirtschaftsmarkt der heimischen Firmen

Ein großes Thema für die IHK Schwaben ist aktuell die Europawahl Anfang Juni. Der IHK-Regionalgeschäftsführer Jens Walter verdeutlicht, dass 2023 aus Bayern Waren im Wert von 121 Milliarden Euro in die Mitgliedsstaaten der EU ausgeführt wurden, mit Abstand der größte Markt. Jegliche Gedanken an einen Austritt Deutschlands aus der EU wären deshalb eine existenzielle Bedrohung auch der heimischen Wirtschaft, rief er auf, zur Wahl zu gehen und eine demokratische Partei zu wählen.