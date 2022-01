Landkreis Augsburg

vor 32 Min.

Wo der Landkreis Augsburg Millionen verbaut hat

Handwerker im Endspurt: Im Februar will die Kreisverwaltung ihr neues Verwaltungsgebäude beziehen.

Plus 2021 hat der Kreis Augsburg schon kräftig in Bauprojekte investiert. Doch 2022 wird noch viel teurer. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Von Christoph Frey

Der Countdown läuft: Mit leichter Verspätung will die Landkreisverwaltung im Februar ihre neuen Büros im Innenhof des Landratsamtes in Augsburg beziehen. Das dort für rund 16 Millionen Euro errichtete Gebäude soll die Raumnot der stark gewachsenen Behörde lindern. Deren Bauabteilung beschäftigt sich derweil mit ungleich größeren Projekten. In Zeiten steil steigender Baupreise ist der Landkreis dabei, für Schulen einen dreistelligen Millionenbetrag auszugeben.

