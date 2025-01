Wochenende für Familien an der Rücklenmühle

Ein Wochenende für Eltern - allein oder zu zweit - und ihre Kinder mit und ohne Beeinträchtigung bietet der Kreisjugendring zusammen mit der katholischen Erwachsenenbildung Augsburg Land am 1. und 2. März an. Das Motto des Wochenendes lautet „Familienzirkus: Lachen - Lernen - wertvolle Erinnerungen“ auf dem Jugendfreizeitgelände Zusmarshausen und richtet sich explizit auch an Familien mit beeinträchtigten Kindern zwischen drei und zwölf Jahren. Die Eltern können lernen, durch verschiedene Methoden zu mehr Erziehungsstärke und Sicherheit zu kommen oder diese wiederzuentdecken, sodass sie als „Zirkusdirektor“ den täglichen Familienalltag gut in den Griff bekommen und dabei den Humor nicht verlieren. Begleitet werden sie von einem Referenten-Team aus unterschiedlichen Institutionen. Die Kinder können inzwischen die Welt des Zirkus kennenlernen und werden von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern begleitet.

Das Wochenende beginnt am Samstag, 1. März, um 9 Uhr und endet gegen 16 Uhr am Sonntag, 2. März auf dem Jugendfreizeitgelände Rücklenmühle in Zusmarshausen. Die Kosten liegen bei 59 Euro pro Erwachsenen und 35 Euro pro Kind. In den Teilnahmegebühren sind die Kosten für Unterkunft, Verpflegung, Material, Referenten und Programm enthalten. Weitere Informationen und Anmeldung bis 4. Februar beim Kreisjugendring Augsburg-Land, Hooverstraße 1 in Augsburg, Telefon 0821/450795-0, oder per E-Mail an l.sauer@kjr-al.de. (AZ)