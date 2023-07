Landkreis Augsburg

vor 33 Min.

Wochenende im Landkreis Augsburg: Das ist an Programm geboten

So lieben die Neusässer und Neusässerinnen ihr Stadtfest: schönes Wetter, Musik und viel Geselligkeit. Am Wochenende ist aber noch viel mehr los im Landkreis Augsburg.

Von Jana Tallevi

Landkreislauf, Nachtschwimmen im Naturfreibad Fischach, Theater für Kinder oder das Stadtfest in Neusäß: Am Wochenende ist die Auswahl an Festen wieder groß.

Diese Abkühlung in den vergangenen Tagen war dringend nötig. Nicht nur die Natur brauchte das Wasser, auch den Sportlern und Sportlerinnen sowie all jenen, die den Sommer auf verschiedenen Festen und Veranstaltungen genießen möchten, tat das frischere Wetter gut. Beinahe wäre es aber zu viel des Guten gewesen. Nur leichte Schäden an einem Stand meldet die Stadt Neusäß, die schon seit Donnerstag wieder auf ihrem Stadtfest rund um den Ägidiuspark feiert. Und das ist noch längst nicht alles, was an diesem Wochenende geboten wird. Im vergangenen Jahr fand der Landkreislauf in Zusmarshausen statt. Auch in diesem Jahr werden wieder hunderte Sportlerinnen und Sportler erwartet. Foto: Marcus Merk Landkreislauf in Lützelburg Früh aufstehen werden die Sportlerinnen und Sportler, die am Sonntag, 16. Juli, am Landkreislauf im Gablinger Ortsteil Lützelburg teilnehmen. Bereits ab 6 Uhr in der Früh werden die Strecken hergerichtet. Zur Auswahl gibt es Laufstrecken von fünf oder sieben Kilometern Länge, eine 800 Meter lange Kinderlaufstrecke und auch eine Nordic-Walking-Strecke über neun Kilometer. Start ist ab 9.15 Uhr, Nachmeldungen sind noch bis 8.30 Uhr am Sonntag möglich. Nicht nur Sportler, auch Publikum ist willkommen. Empfohlen wird die Anfahrt über Neusäß , Hirblingen, Batzenhofen und Holzhausen zur Peterhofstraße. Feuerwehr in Diedorf feiert ihr Jubiläum Party bei der Feuerwehr in Diedorf Mit einer 2000er-Party startet die Feuerwehr Diedorf am Freitag, 14. Juli, ab 20 Uhr in ihr großes und lange geplantes Jubiläumswochenende zum 150-jährigen Bestehen des Vereins. Während der Samstag mit Oldtimerausstellung und Livemusik am Abend noch recht ruhig sein dürfte, gibt es am Sonntag, 16. Juli, ein Festprogramm von früh bis spät, das bereits ab 8.30 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück beginnt. Nach dem Festgottesdienst um 10 Uhr ist dann den ganzen Tag über weiter etwas geboten am Festplatz an der B300 (neben Discounter Netto ). Kinder werden sicher besonders vom Blaulichttag begeistert sein, bei dem viele befreundete Organisationen ihre Fahrzeuge ausstellen.

Ein kleines Theaterfestival für Kinder bietet die Stadt im Stadtpark (bei der Rotunde) von Freitag, 14., bis Sonntag, 16. Juli. Zwar ist die Aufführung "Oh wie schön ist " am Samstag bereits ausverkauft, doch Festival bietet noch mehr. Am Freitag eröffnet um 15 Uhr das Puppentheater La Favola mit „Kasperl und die Froschprinzessin“, am Samstagvormittag um 11 Uhr nimmt das Figurentheater Luftsprung Groß und Klein mit in die Welt von „Die kleine Meerjungfrau“. Am Sonntag darf sich die ganze Familie auf „Der Clownsbaum“ vom Theater Eukitea (11 Uhr) und „Schneewittchen und die 7 Zwerge“ von Die Prinzenbude (15 Uhr) freuen. Jubiläumsfest für Familien in Dinkelscherben Die Montessori Schule in Dinkelscherben wird 30 Jahre alt und feiert das mit einem großen Programm für die ganze Familie. Am Samstag, 15. Juli, zwischen 11 Uhr und 16 Uhr wird im Garten der Schule gefeiert. Es gibt unter anderem eine Zauberstation, Kinderschminken, Dosenwerfen und viele andere Angebote für Klein und Groß. Noch einmal drei Tage Stadtfest in Neusäß Stadtfest in Neusäß Das größte Fest an diesem Wochenende ist aber wohl das Stadtfest in Neusäß. Schon seit Donnerstag haben dort die Stände wieder geöffnet und auf der Bühne wird Musik gemacht, und das noch bis Sonntag, 16. Juli, um 22 Uhr. Einige Höhepunkte an diesem Wochenende: Am Freitag, 14. Juli, spielt "Unlimited Culture" auf der Bühne im Ägidiuspark bayerischen Reggae, am Samstag folgt die Queen-Coverband "The Magic of Queen" und am Sonntag eine der Beatles , nämlich "The Beatels". Zudem werden auf der Parkbühne am Sonntag um 17 Uhr die sportlichen Meister und Aufsteiger der Stadt geehrt. Das Rahmenprogramm läuft an allen drei Tagen. Lesen Sie dazu auch Diedorf Feuerwehr Diedorf feiert drei Tage lang ihr 150-jähriges Bestehen

