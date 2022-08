Landkreis Augsburg

vor 33 Min.

Aus diesen Quellen kommt der Strom im Landkreis Augsburg

Plus Energie-Krise und Klimawandel lässt die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen wachsen. Die Zuwachsrate beim Sonnenstrom ist steil. Doch es gibt Probleme.

Von Christoph Frey

Der 17. August – ein Mittwoch – war vormittags kurz nach elf wie gemacht für Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen. Vom wolkenlosen Himmel strahlte die Sonne bei 25 Grad, es wehte eine stetige Brise mit rund 13 Kilometern in der Stunde. Ergebnis: Fast drei Viertel des verbrauchten Stroms in Haushalten und Betrieben stammte in diesen Minuten aus Wasser- oder Windkraft, Biomasse und vor allem Sonnenenergie. So zeigt es der im Internet einsehbare Energie-Monitor des Stromversorgers LEW.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen