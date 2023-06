Wohin am Wochenende im Augsburger Land? Die Auswahl ist riesig

Am ersten Juli-Wochenende ist der Veranstaltungskalender proppenvoll. Im Landkreis sind Sport, Kultur und Musik geboten. Das sind die größten Events.

Das Wochenende könnte wieder Freizeitstress bedeuten: Im ganzen Landkreis gibt es mehrere große Veranstaltungen, die beim Publikum sehr beliebt sind. Da fast alles draußen stattfindet, hoffen die Veranstalter auf gutes Wetter. Es soll zwar nicht so warm werden wie in den vergangenen Tagen, aber immerhin ist kein Regen angesagt.

Am Samstag und Sonntag wird der Töpfermarkt in Oberschönenfeld wieder Tausende Besucher anlocken. Im Kloster-Innenhof ist von Gebrauchskeramik bis hin zu modernen und feinen Arbeiten für Schmuck aus Ton, feinem Porzellan, Raku und Gartenobjekten viel geboten. Der Eintrittspreis beträgt zwei Euro. Bis 18 Jahre sowie für Schüler und Studierende ist der Eintritt frei. Auch der große Parkplatz ist kostenfrei. Geöffnet ist Samstag, 1. und Sonntag, 2. Juli, jeweils von 11 bis 18 Uhr. Neben dem Museumshof lädt der inklusive Spielplatz Familien ein, außerdem ist der beliebte Brotladen des Klosters geöffnet. Außerdem gibt es im Staudenhaus Interessantes über die Imkerei zu erfahren.

Der Samstagabend wird in Meitingen italienisch: Die Junge Union verwandelt ab 19 Uhr den Rathausplatz in eine italienische Piazza mit allem, was dazu gehört: Wein, Pizza und Musik. Gefeiert wurde in den vergangenen Jahren stets bis tief in die Nacht - allerdings nur bei gutem Wetter.

Alpakas zum Anfassen

Ein "tierisches Wochenende" bietet das Malteser-Begegnungshaus am Park in Steppach (Flurstraße 11a) jeweils von 10 bis 16 Uhr. Dann können die Besucherinnen und Besucher mit und ohne Behinderung Tieren begegnen und mehr über sie erfahren: Am Samstag sind Alpakas von den Westwood Alpakas aus Horgau zu Gast, am Sonntag Doris Domberger mit Meerschweinchen und Achatschnecken (vormittags) und die Malteser Besuchshunde (nachmittags)

Der Musikverein Ellgau feiert am Samstag ab 15 Uhr im Stadel der Familie Licht sein 100-jähriges Bestehen mit unterhaltsamem Programm. Am Sonntag findet nach dem Gottesdienst (8.30 Uhr) der Kirchenzug mit musikalischem Festausklang statt.

An den Rothsee in Zusmarshausen lockt der Schwarzbräu Nullinger Triathlon Sportbegeisterte am Sonntag ab 9.30 Uhr.

Die Feuerwehr Gessertshausen feiert ihr 150-jähriges Bestehen drei Tage lang mit einem umfangreichen und abwechslungsreichen Programm. Los geht es am Freitagabend um 18 Uhr mit der Partyband "Die Lumpenbacher", am Samstagnachmittag veranstaltet die Gessertshauser Wehr ab 14 Uhr an der Schwarzachhalle ihren Blaulichttag. Hier präsentieren sich neben der Feuerwehr auch andere Hilfsorganisationen wie zum Beispiel das Technische Hilfswerk, die Wasserwacht aber auch eine Rettungshundestaffel. Der Sonntag beginnt ab 8.30 Uhr mit einem Frühschoppen, anschließend ist um 10 Uhr Zeltgottesdienst und Fahneneinzug. Für gute Unterhaltung sorgt die Harmoniemusik Maingründel.

Ausklang bei der Serenade am Teich mit Sandro Roy

Musikalischen Hochgenuss gibt es am Sonntag bei der Serenade am Teich in Neusäß.

Bei der Serenade am Teich mit dem Neusässer Kammerorchester tritt diesmal der Stargeiger Sandro Roy auf. Foto: Kammerorchester (Archivbild)

Dann werden ab 17 Uhr gemeinsam mit dem Neusässer Kammerorchester im Stadtpark (Marienbader Straße) der erstklassige Violinist Sandro Roy und dessen Pianist Boris Netsvetaev zu hören sein. Unter der Leitung von Wolfgang Weber kommen neue und vielleicht altbekannte Melodien zur Aufführung. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Ein Sitzkissen und Mückenschutz nicht vergessen. Bei schlechtem Wetter findet die Serenade in der Emmauskirche (Etzelstraße 10) statt. (dav)