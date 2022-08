Landkreis Augsburg

11:55 Uhr

Wohin das Neun-Euro-Ticket Menschen aus dem Kreis Augsburg gebracht hat

Plus Im Augsburger Land haben sich viele über das Neun-Euro-Ticket gefreut. Tagesausflüge standen hoch im Kurs. Zu großer Andrang sorgte aber auch für Wut.

Als der Zug einfährt, warten die Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer am Neusässer Bahnhof bereits. Doch schon beim Blick in die Waggons wird Rosemarie Eckel klar: Der Zug ist voll. Viele Menschen versuchen noch ihr Glück, meistens vergeblich. In die Regionalbahn nach München kommt niemand mehr rein. Für Eckel halb so wild. "Ich habe Zeit und warte einfach auf den nächsten Zug, aber für Menschen mit dringenden Terminen ist es schon sehr ärgerlich." Szenen wie diese gibt es seit Einführung des Neun-Euro-Tickets Anfang Juni ständig. Das könnte sich nun wieder ändern. Denn zum ersten September läuft das günstige Angebot wieder aus.

