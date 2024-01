Landkreis Augsburg

Wohin mit dem ausgedienten Weihnachtsbaum?

In einigen Kommunen werden die alten Tannen und Fichten abgeholt – in anderen nicht.

Plus In einigen Landkreis-Gemeinden werden Christbäume abgeholt, in anderen nicht. Doch eine falsche Entsorgung kann zu empfindlichen Strafen führen.

Alle Jahre wieder stellt sich die große Frage: Wohin mit dem ausgedienten Weihnachtsbaum? Eine landes- oder gar bundesweit einheitliche Gesetzgebung existiert zu diesem Dauerthema nicht. Und dementsprechend gehen auch die zahlreichen Kommunen in der Region unterschiedlich mit der Christbaumentsorgung um:

In der Region gibt es unterschiedliche Regeln

Die Abfallbetriebe der Stadt Augsburg etwa hatten im vergangenen Winter eine klare Ansage dazu gemacht: „Für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Augsburg werden die Christbäume über ein gesondertes Fahrzeug nach Weihnachten bis Neujahr abgeholt“. Und auch heuer kann man in Augsburg die ausgediente Tanne oder Fichte nach Anmeldung kurzerhand vor der Tür seines Hauses stellen, von wo sie dann mit der Wertstoffabfuhr abgeholt wird. Im Landkreis Aichach-Friedberg ist es ähnlich, doch dort sind es vor allem die Pfadfinderverbände, die zahlreiche Kommunen abfahren und die abgeschmückten Waldgewächse gegen einen Unkostenbeitrag von drei Euro pro Baum wieder mitnehmen. Und im Augsburger Land?

