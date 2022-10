Landkreis Augsburg

06:30 Uhr

Wohin mit den Grundschülern am Nachmittag? Kreis ringt um Lösungen

Plus Ab 2026 haben Erstklässler Anspruch auf eine Nachmittagsbetreuung. Das stellt die Kommunen im Landkreis Augsburg vor schwierige Aufgaben.

Von Katja Röderer Artikel anhören Shape

Die Städte und Dörfer im Landkreis Augsburg stehen vor einer Mammutaufgabe: In vier Jahren sollen sie jedem Erstklässler eine ganztägige Betreuung ermöglichen. Darauf haben diese Kinder ab Herbst 2026 einen gesetzlichen Anspruch. Der kann auch eingeklagt werden, sollten die Plätze am Ende nicht für alle reichen. Wie die Kommunen diese Aufgabe stemmen können, haben die Bürgermeister am Mittwoch gemeinsam mit Vertretern des Landkreises besprochen.

