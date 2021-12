Wohin zum Corona-Test im Landkreis Augsburg?

Wer zum Testen geht, braucht vielleicht einfach nur den negativen Nachweis. Wann es aber spätestens auf die Qualität ankommt.

2G+ in vielen Bereichen, das bedeutet: Auch wer noch vor Kurzem gehofft hatte, mit seiner doppelten Impfung keinen negativen Testnachweis mehr zu benötigen, der muss sich jetzt wieder häufiger in die Warteschlangen einreihen. Denn egal, ob Kinobesuch oder Training im Sportverein - ohne geht es wieder nicht. Doch wohin gehen? Einfach schnell an die nächste Testbude ohne Termin oder doch über die Online-Buchung eines festen Termins?

In unterschiedlichen Situationen trifft man da wohl unterschiedliche Entscheidungen. Manchmal braucht man das Ergebnis einfach schnell und dann ist jeder Test recht. Allerdings: Wer die Zeit hat, für den lohnt sich sicher die Suche nach jenem Anbieter, der einem selbst, freilich nach Abgleich mit einer offiziellen Liste, am meisten liegt. Wer einmal erlebt hat, wie unangenehm es ist, einen zunächst positiven Schnelltest durch einen dann negativen PCR-Test entlasten zu müssen, der achtet beim nächsten Mal von alleine darauf, von wem er einen Test bei sich durchführen lässt.

Nach einer dritten Impfung soll der Corona-Test entfallen

Wie angenehm klingt da die Ankündigung, dass nach einer dritten Impfung in Bayern keine zusätzlichen Tests mehr nötig sind. Wenn uns da mal nur keine neue Virusvariante einen Strich durch die Rechnung macht.

