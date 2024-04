Wohnen wird zum zentralen Problem

Plus Die Wohnungsnotfallhilfe muss immer mehr Menschen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auch andere Beratungsstellen schlagen Alarm.

Immer mehr Menschen kommen im Landkreis Augsburg finanziell an ihre Grenzen. Die steigenden Preise für den Lebensunterhalt und die hohen Mieten führen dazu, dass das Geld nicht mehr reicht. Die Diakonie ist nah dran an den Menschen, die in der Klemme stecken. Bereits Anfang des Jahres gab die Hilfsorganisation bekannt, dass im Landkreis Augsburg immer mehr Bewohner die Schuldnerberatung benötigen. In die gleiche Richtung geht die Erfahrung, die das Team der Wohnungsnotfallhilfe bei ihrer Beratung macht. Die Zahl der Männer und Frauen, die die Miete nicht mehr zahlen können und befürchten gekündigt zu werden, wächst.

Die Nöte auf dem Wohnungsmarkt gehen über die Städte hinaus

Da die Nöte auf dem Wohnungsmarkt nicht mehr nur Städte wie Gersthofen und Neusäß betreffen, wurde das Angebot der Beratung auf den gesamten Landkreis ausgeweitet. Die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, musste im vergangenen Jahr so oft bei den Energie- und Nebenkosten sowie Mietzahlungen unter die Arme greifen wie noch nie. Alle diese Entwicklungen lassen aufhorchen. Denn das Grundbedürfnis, ein warmes und beschützendes Zuhause zu haben, wird offensichtlich immer häufiger zu einem Problem.

