Landkreis Augsburg

vor 17 Min.

Wohnungsbau im Kreis Augsburg ist rückläufig

Plus Zahlen zeigen einen Rückgang. Exemplarisch ist die Situation beim größten Vermieter im Augsburger Land. Die WBL kämpft mit hohen Preisen und den Folgen der Gaskrise.

Von Christoph Frey

Bremst die Energiekrise den Bau preisgünstiger Wohnungen im Kreis Augsburg ein? Diese Befürchtung hat Josef Hartmann, Chef der WBL mit Sitz in Stadtbergen. Die Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Augsburg hat rund 5000 meist preisgünstige Wohnungen in und um Augsburg. Der Schwerpunkt des Bestandes befindet sich in den Augsburger Stadtteilen Haunstetten und Göggingen sowie in Gersthofen.

