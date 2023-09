Landkreis Augsburg

vor 34 Min.

Worauf es bei Fotovoltaik für Hausbesitzer im Landkreis Augsburg ankommt

Solarexperte Tim Miltenberger informiert in Zusmarshausen über Fotovoltaikanlagen.

Plus Wohin sollten Solar-Module ausgerichtet werden? Was für PV-Anlagen gibt es und welche Vorteile haben sie? Darum ging es bei einem Info-Abend in Zusmarshausen.

Von Thomas Hack

Die Stromkosten werden immer höher, Fotovoltaik-Anlagen immer preisgünstiger, Förder- und Kreditmöglichkeiten immer lukrativer. Dazu kommt die Einspeisevergütung für Nutzer von Fotovoltaik (PV) und nicht zuletzt der damit verbundene Beitrag für den Klimaschutz – für zunehmend mehr Hauseigentümer Gründe genug, über umweltfreundliche Solarmodule auf ihren eigenen Hausdächern nachzudenken. Doch was gibt es bei der Anschaffung solcher Fotovoltaik-Anlagen zu beachten und welche finanziellen Vorteile haben diese tatsächlich vorzuweisen?

Diese Fragen haben auch den Zusmarshauser Bürgermeister Bernhard Uhl beschäftigt: Der Rathauschef hatte die derzeit bundesweit stattfindende Woche der Klimaanpassung zum Anlass genommen, in der Alten Posthalterei zu einem Informationsabend rund um das Thema eigene Energieerzeugung durch PV-Anlagen einzuladen. Für die Veranstaltung konnte seitens der Gemeinde Solarberater Tim Miltenberger gewonnen werden, der im Augsburger Landratsamt unter anderem für die Betreuung der Energie- und Fotovoltaik-Angebote zuständig ist. "Ich freue mich, dass ein Experte nach Zusmarshausen kommt, der ohne wirtschaftliches Interesse neutral und kompetent über dieses wichtige und vielschichtige Thema informiert", ließ Uhl im Vorfeld der Veranstaltung verlauten.

