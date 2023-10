Worauf es der Region beim Bahnausbau Ulm-Augsburg ankommt

Plus Was sollen die Planer besonders berücksichtigen, wenn sie die Schnellstrecke zwischen den beiden Städten planen? Das haben Vertreter aus der Region jetzt festgelegt.

In maximal 26 Minuten mit dem Zug von Ulm nach Augsburg: Das ist das Ziel des geplanten Bahnausbaus zwischen den beiden schwäbischen Metropolen. Das Milliardenprojekt nimmt immer mehr Fahrt auf. Am Samstag haben Vertreter der Region nun festgelegt, worauf die Planer beim Bau der Schnellstrecke zwischen Ulm und Augsburg besonders achten sollen. Damit ist der Bahnausbau wieder einen großen Schritt weitergekommen.

Denn jetzt ist der Kriterienkatalog endgültig fertig. Der Katalog dient den Planern als Grundlage. Nach den Kriterien, die darin aufgelistet sind, prüfen die Experten in den nächsten Wochen und Monaten die Bahntrassen, auf denen die Hochgeschwindigkeitszüge mit bis zu 300 Stundenkilometern zwischen Ulm und Augsburg verkehren könnten. Vier verschiedene Trassen stehen zur Auswahl. Bis 2024 soll feststehen, welche Trasse die Beste ist. Läuft alles nach Plan, wird diese Vorzugsvariante 2025 dem Bundestag zur Abstimmung vorgelegt.