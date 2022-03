Zahl der Neuinfizierten steigt wieder deutlich an

Nach einem leichten Rückgang am Freitag sind die Inzidenzwerte im Augsburger Land gestiegen. So sah es am Freitag laut Robert-Koch-Institut aus.

Die Inzidenz im Landkreis Augsburg ist wieder gestiegen. Lag sie am Donnerstag kurzfristig mit 1943 Infektionen unter 2000, so meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag mit 2096 Infektionen je 100.000 Einwohnern in sieben Tagen einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum Vortag. Ein weiterer Todesfall ist zu beklagen. Damit sind im Laufe der Pandemie im Landkreis 376 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion gestorben. Die meisten Infektionen wurden nach wie vor in der Altersgruppe von 35 bis 59 Jahren gezählt. Mit 11.500 Infektionen traf es weniger Männer als Frauen (12.300). Insgesamt sind in den vergangenen sieben Tagen 5364 neue Fälle gemeldet worden.

Corona: So sieht es in den Nachbarlandkreisen aus

In der Stadt Augsburg lag die Inzidenz bei 1747. Unter einem Wert von 2000 neuen Fällen in sieben Tagen blieben in der Nachbarschaft nur die Landkreise Günzburg (1542) und Landsberg (1837). Deutlich mehr Neuinfizierte als im Augsburger Land gab es mit 2621 im Donau-Ries. Im Kreis Dillingen waren es 2406 und in Aichach-Friedberg 2356. (lig)