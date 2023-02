Zahl der tödlichen Unfälle im Augsburger Land hat sich mehr als verdoppelt

Plus Elf Menschen verlieren im Jahr 2022 ihr Leben auf den Straßen im Kreis Augsburg. Damit liegt die Zahl der Todesopfer deutlich über den benachbarten Landkreisen.

Eine traurige Gewissheit bieten die aktuellen Zahlen der Unfallstatistik der Polizei für das Augsburger Land. Elf Menschen starben im vergangenen Jahr, und somit gab es mehr als doppelt so viele Todesopfer wie zuvor: Im Jahr 2021 verloren fünf Personen ihr Leben auf den Straßen. Damit erreicht die Zahl der tödlichen Unfälle den zweithöchsten Wert im Zeitraum der vergangenen zehn Jahre. Lediglich 2015 gab es mit 14 Toten noch mehr Opfer zu beklagen. Auch im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord hat es deutlich mehr tödliche Unfälle gegeben.