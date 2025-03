Zeigen Sie uns Ihr besonderes Erbstück

Haben Sie zu Hause ein Erbstück, dessen Geschichte besonders ist? Dann melden Sie sich gerne bei unserer Redaktion. Gesucht werden Gegenstände, die vielleicht schon seit Generationen weitervererbt werden oder Schmuckstücke, die für ihre Erben von großer Bedeutung sind. Dabei geht es nicht darum, dass die Erbstücke besonders alt oder wertvoll sind. Vielleicht verbinden Sie mit der Uhr des Großvaters eine spannende Anekdote? Oder haben Sie einen Tisch zu Hause, an dem schon ihre Ur-ur-Oma saß? Geschichten wie diese möchte unsere Redaktion in den kommenden Woche erzählen.

So können Sie sich bei der Aktion beteilligen

Wer sich an der Aktion unserer Redaktion beteiligen möchte, meldet sich am besten per Email mit dem Betreff „Erbstück“ an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de oder an redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de. Idealerweise schicken Sie gleich ein Foto des Erbstücks und ein paar Zeilen Text zu dessen Geschichte mit. Alternativ können Sie sich auch telefonisch bei unserer Redaktion melden. Telefon: 0821/29821-40.