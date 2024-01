Ziel verfehlt, aber Förderung der Kurzzeitpflege bleibt dennoch

Seit 2019 subventioniert der Landkreis die speziellen Pflegeplätze. So sollten weitere Plätze geschaffen werden. Richtig geglückt ist das aber nicht.

Warum hält der Kreistag an einer Förderung fest, die nachweislich in den vergangenen Jahren zu keiner Verbesserung bei der prekären Versorgung mit Kurzzeitpflegeplätzen geführt hat? Mit gutem Grund, finden die Mitglieder des Kreisausschusses. Sie haben jetzt für die Beibehaltung der Subvention durch den Landkreis gestimmt, nachdem der Arbeitskreis Haushalt des Kreistags sie auslaufen lassen wollte. Die Kreisräte fürchten, dass bei einem Wegfall der Zahlungen in den kommenden Jahren die Zahl der Kurzzeitpflegeplätze noch weiter zurückgehen könnte. Eine schwierige Situation für Betroffene und ihre Familien.

Kurzzeitpflege kann immer dann eine Lösung sein, wenn sich für einen bestimmten Zeitraum niemand in der Familie um eine pflegebedürftige Person kümmern kann. Das kann der Fall sein, wenn pflegende Angehörige endlich einmal in Urlaub fahren wollen oder selbst ins Krankenhaus müssen. Oder wenn eine eigentlich noch selbstständige Person nach einem Klinikaufenthalt erst wieder auf die Beine kommen muss. Im Jahr 2000 gab es im Landkreis noch 75 reine Kurzzeitpflegeplätze, 2009 nur noch 24 und im Jahr 2019 schließlich war der Tiefststand von 15 Plätzen erreicht, und zwar ausschließlich in der Kurzzeitpflege in Diedorf.

Insgesamt nur 22 Kurzzeitpflegeplätze im Landkreis Augsburg

Zu diesem Zeitpunkt entschloss sich der Kreistag, mit einer gezielten Förderung gegenzusteuern. Seitdem werden Kurzzeitpflegebetten pro Jahr mit 2500 Euro gefördert, hinzu kommt ein Zuschuss von 15 Euro pro Tag bei einer Belegung. Damit wollte man vor allem Pflegeheime dabei unterstützen, Kurzzeitpflegeplätze bereitzuhalten. Am Anfang habe das auch gut geklappt, sagte Regina Mayer, die Leiterin des Fachbereichs Soziales Betreuungswesen und Seniorenfragen im Landratsamt, jetzt im Kreisausschuss. Doch in der Zwischenzeit ist die Zahl der Plätze, die zur Verfügung stehen, wieder gering.

So gebe es aktuell in vier Pflegeeinrichtungen im Landkreis noch 15 Plätze für die Kurzzeitpflege, davon seien acht förderfähig. Eine Sonderstellung nimmt die Kurzzeitpflege in Diedorf ein, eine von nur neun solitären Einrichtungen in ganz Bayern, wie Regina Mayer betonte. Dort stehen weitere sieben Plätze zur Verfügung. Gerade in Diedorf sei die Förderung aber unbedingt nötig, so Leiterin Hannelore Britzlmair vor wenigen Wochen gegenüber unserer Redaktion. "Ohne den Zuschuss könnten wir nicht arbeiten“, so die Geschäftsführerin damals.

Zahl der Pflegebedürftigen könnte sich verdoppeln

Dennoch hatte der Arbeitskreis Haushalt den Vorschlag gemacht, die Förderung, immerhin eine freiwillige Leistung des Landkreises, für weitere Plätze zu streichen. Nur noch die vorhandenen Plätze sollten weiter den Zuschuss erhalten. Somit seien die Kosten kalkulierbar – eine positive Entwicklung dieser Pflegeplätze aber wohl kaum möglich. Nun hat sich der Kreisausschuss dazu entschlossen, an der Förderung festzuhalten. Dafür werden jetzt wieder 70.000 Euro im Jahr eingeplant.

Die große Hoffnung: Der Zuschuss könnte ein Beitrag dazu sein, vor allem Kurzzeitpflegeplätze für Personen mit altersbedingten psychischen Problemen wie Demenz zu schaffen. Denn gerade in diesem wichtigen Bereich, so Regina Mayer, gehe die Zahl der Plätze im Landkreis gegen Null. Eine beunruhige Entwicklung, stellt man Erkenntnisse des Soziologen Hanspeter Buba für den Landkreis Augsburg gegenüber. Zwischen 2016 und 2036 könnte die Zahl der Pflegebedürftigen um 50 Prozent steigen, von rund 6600 Fällen auf dann 9600. Mehr als die Hälfte davon könnte an Demenz leiden.