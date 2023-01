Zu oft zu spät: Schlechte Noten fürs Zugangebot im Augsburger Land

Plus Verkehrsverbund AVV befragte mehr als 3000 Menschen. Sie sind zum Teil mit dem Angebot bei Bus und Bahn zufrieden. Doch in anderen Punkten gibt es großen Nachholbedarf.

Die Bahnlinien gelten als das Rückgrat des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Augsburger Land. Doch ausgerechnet die Züge werden als unpünktlichstes Verkehrsmittel wahrgenommen. Das ergab eine Online-Umfrage des Verkehrsverbundes AVV unter mehr als 3000 Menschen in der Region.