Zu wenig Busfahrer: AVV reagiert mit Notfahrplänen und Kleinbussen

Plus Immer wieder warten Fahrgäste im Augsburger Land vergeblich auf Busse. Die SPD im Kreis fordert deshalb einen AVV-weiten Notfallplan. Was stattdessen geschieht.

Kunden von Bus und Bahn im Augsburger Land sind in diesem Winter leidgeprüft. Im Nahverkehr kommt es im Augsburger Verkehrsverbund AVV immer wieder zu Fahrtausfällen. Grund hierfür seien unter anderem Krankheitswellen und ein allgemeiner, grundlegender Fahrermangel, so die SPD im Kreistag. Sie fordert nun, dass der Verkehrverbund für einen verbindlichen Notfallplan sorgt. Der aber verspürt wenig Lust dazu.