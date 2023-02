Landkreis Augsburg

vor 17 Min.

Zu wenig Geld, zu viel Bürokratie: Vereinen im Augsburger Land geht der Nachwuchs aus

Im Augsburger Land fehlt es an Ehrenamtliche, die sich engagieren. Bei einem Treffen in Zusmarshausen wurde darüber diskutiert, wie sich das ändern kann.

Plus Vereine klagen über zu wenige finanzielle Mittel und fehlende Wertschätzung. Bei einem Gespräch des Kreisjugendrings sprechen Ehrenamtliche an, was sich ändern muss.

Von Ruth Seyboth-Kurth

Immer weniger wollen sich ehrenamtlich in Gruppen und Vereinen engagieren. Besonders im Sport fehle es an Nachwuchs, berichten Trainingsleiterinnen und -leiter bei einem Treffen in Zusmarshausen, zu dem der Kreisjugendring (KJR) viele Ehrenamtliche im Januar eingeladen hatte. Doch woran liegt das?

