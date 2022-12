Zu wenig Personal, zu hohe Kosten: Das sind die Sorgen der Bürgermeister

Plus Die Bürgermeister im Kreis Augsburg haben viele Sorgen. Auf Platz eins steht der Personalmangel in den Kitas. Dort müssen teilweise Öffnungszeiten reduziert werden.

Fehlendes Personal in Kindergärten, Horten und Krippen macht den Kommunen im Augsurger Land zunehmend zu schaffen. Das sagte der Vorsitzende des Gemeindetages im Landkreis Augsburg, Untermeitingens Bürgermeister Simon Schropp, am Mittwochmorgen bei der Jahresversammlung des Gemeindetags im Kreis Augsburg.