Bahn-Chaos: Eisenbahnunternehmen Go-Ahead soll nach Zugausfällen Strafe zahlen

Plus Nicht hinnehmbar seien die Zustände zwischen Augsburg und Donauwörth, sagt Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter. Er hat einen Schuldigen gefunden.

Seit rund zwei Wochen fahren zwischen Augsburg und Meitingen kaum noch Züge. Der Grund sind Bahnarbeiten, die den Schienenverkehr von Go-Ahead noch bis zum 14. März lahmlegen. Wer nicht aufs Auto umsteigt, muss den Bus nehmen. Der braucht im Vergleich zum Zug allerdings deutlich länger. Zum aktuellen Zugchaos auf dieser Strecke findet Christian Bernreiter, Bayerischer Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, deutliche Worte.