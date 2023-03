Zug-Chaos im Augsburger Netz wird Thema im Landtag

Plus Wann läuft es besser auf den Gleisen im Kreis Augsburg? Das wollen die Grünen im Landtag jetzt von der Staatsregierung in München wissen.

Die massiven Probleme im Bahnverkehr zwischen Augsburg und Donauwörth sollen nun auch Thema im Bayerischen Landtag werden. Die Grünen wollen von der Staatsregierung Antworten, wie es so weit kommen konnte. Unterdessen müssen sich Pendler auf die nächsten Zugausfälle gefasst machen.