Zur Zulassungsstelle am 27. Dezember nur mit Termin

Viele möchten zwischen Weihnachten und Neujahr ihr Auto an- oder abmelden.

Wer etwas bei der Zulassungsbehörde des Landratsamts Augsburg zu erledigen hat, kann seit einiger Zeit über die Internetseite des Landkreises digital Termine buchen. Mittwochs können Anliegen zudem auch ohne vorab vereinbarten Termin erledigt werden. Eine Ausnahme zu dieser Regelung wird sich in Gersthofen am letzten Mittwoch vor dem Jahreswechsel, am 27. Dezember, ergeben: Wegen der feiertagsbedingt kurzen Arbeitswoche zwischen Weihnachten und Neujahr und der in dieser Jahreszeit sehr hohen Nachfrage nach Terminen können an diesem Mittwoch nur Bürgerinnen und Bürger mit vorheriger Terminvereinbarung in die Zulassungsstelle kommen. Vermutlich könnten die Aufgaben an diesem Tag sonst nicht abgearbeitet werden, informiert das Landratsamt.

Sollte ein gebuchter Termin kurzfristig doch nicht benötigt werden, bittet das Landratsamt um dessen Stornierung, damit der Termin für andere Interessenten freigegeben werden kann. Die Stornierung kann durch einen einfachen Klick auf den entsprechenden Link in der Reservierungsbestätigung, die bei jeder Terminvergabe per E-Mail zugestellt wird, unkompliziert vorgenommen werden. Weitere Infos unter www.landkreis-augsburg.de/zulassungsstelle. (AZ)

